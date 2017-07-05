 

«Европа Плюс» и группа Burito поздравили Новосибирск с днём рождения

 5 июля, 16:30

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«Европа Плюс» и группа Burito поздравили Новосибирск с днём рождения
Фотография предоставлена организаторами

На площадке возле торгово-развлекательного центра «Аура» жители Новосибирска в День города услышали поздравления «Европы Плюс» и группы Burito, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения организаторов.

25 июня гости праздника увидели на площадке перед торговым центром «Аура» выступления лучших шоу-балетов и вокалистов Новосибирска.

«На празднике выступили артисты балетов Todes, Exordium, барабанщики из Turbo drum show и эстрадный центр „Апельсин“», — рассказала корреспонденту Сиб.фм бренд-менеджер группы компаний «Выбери радио» Ксения Байчурина.

Посетители приняли участие в конкурсах и получили призы от партнёров мероприятия: службы доставки «Кушай суши», торговых марок «Орео», «Якобс», «Гроспирон» и ювелирной компании «Хризолит». Гости праздника увидели выступление группы Burito — исполнителей хита «По волнам».

Напомним, что в 2017 году праздничная программа в честь 124-летия Новосибирска растянулась на два дня: жители начали праздновать день рождения города в субботу 24 июня, основная часть программы прошла в воскресенье, 25 июня.

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