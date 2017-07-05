Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в сознании, его состояние врачи оценивают как стабильное, узнал 5 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения РИА Новости.

Агентство ссылается на источник в медицинских кругах.

«Врачи оценивают его состояние как стабильное. Он находится в сознании», — сказал собеседник агентства.

Он не смог пояснить, планируется ли Аману Тулееву какая-то операция.

«Ранее Тулееву сделали операцию в клинике в Германии. Может быть, что-то врачи не смогли сделать», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Тулеев ушёл в десятидневный отпуск 22 мая, затем дважды его продлевал. 1 июля Аман Тулеев был доставлен на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжёлом состоянии, который доставил его в Москву. В столичном аэропорту господина Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц.

Напомним, что глава Минздрава Вероника Скворцова лично проконтролирует реабилитацию Амана Тулеева.