 

Глава Тувы пообещал найти родных утонувшего во время спасения девушки дагестанца

 5 июля, 13:31
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Глава Тувы пообещал найти родных утонувшего во время спасения девушки дагестанца
Шолбан Кара-оол, фото с сайта kremlin.ru

Глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал найти семью погибшего на московском пляже уроженца Дагестана, который ценой своей жизни спас тонувшую девушку из Тувы, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения руководителя республики на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла на берегу Москвы-реки в Серебряном Бору ещё 29 июня. По сообщению «Российской газеты», 25-летний Рашид Салахбеков услышал, как отплывшая на 30 метров от берега девушка зовёт на помощь. Парень сразу же бросился в воду, доплыл до тонущей и попытался вернуться с нею к берегу. В какой-то момент он, видимо, выбился из сил, в это время навстречу Рашиду уже плыл один из его друзей. Рашид успел передать девушку товарищу, но сам ушёл под воду. Спасатели нашли его тело только через сутки.

По данным информагентства ИА «Амител», спасённая 24-летняя девушка по имени Ай-Кыс и погибший парень из Дагестана вместе работали в молочном отделе одного из московских гипермаркетов сети «Ашан», и 29 июня они вместе с коллегами отправились на пикник. Пришедшая в себя в больнице девушка рассказала, что не умеет плавать, но всё-таки вошла в воду после уговоров друзей. Течение тут же понесло её от берега, дальше она ничего не помнит.

«По правде говоря, до сих пор испытываю сложные чувства. С одной стороны, до физической боли в сердце жаль парня. Ему бы жить да жить! С другой — низкий поклон его родителям и родным за то, что он вырос мужчиной. Настоящим, до мозга костей. Такие не раздумывают ни секунды, когда оказываются перед таким вот жестоким выбором — между жизнью и смертью. И неважно, чья это жизнь — сначала спаси, потом разбирайся, если уж это имеет значение», — написал на своей странице Шолбан Кара-оол.

Он пообещал, что вместе с подчинёнными и при помощи МЧС разыщет родных Рашида в селе Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана, чтобы передать соболезнования и слова благодарности от имени всех жителей Тувы.

Напомним, похожая трагедия произошла 29 июня в городе Исикуле Омской области, где 13-летний мальчик погиб, спасая тонущую одноклассницу.

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