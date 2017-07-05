 

Красноярский браконьер поймал 68 осетров и получил восемь месяцев исправительных работ

 5 июля, 08:56
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Красноярский браконьер поймал 68 осетров и получил восемь месяцев исправительных работ
фото с сайта globallookpress.com

Красноярский суд признал виновным мужчину, незаконно выловившего осетров на сумму более 500 тысяч рублей, и приговорил к восьми месяцам исправительных работ, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С декабря 2016 года по февраль 2017 года житель города Дудинки в районе посёлка Караул с помощью установленной подо льдом сети выловил осетров на общую сумму около 567 тысяч рублей.

9 марта 2017 года сотрудники полиции задержали браконьера, когда он перевозил улов на снегоходе. Вся рыба была изъята.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Учитывая смягчающие вину факторы, раскаяние и признание вины, суд приговорил мужчину к восьми месяцам исправительных работ, а незаконно пойманную рыбу постановил уничтожить.

Напомним, что в марте 2017 года двое браконьеров были приговорены к миллионному штрафу за незаконный вылов омуля на Байкале.

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