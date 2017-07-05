 

Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку

 5 июля, 18:24
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Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку
Фото с сайта vitadez.ru

Мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану неизвестную личинку, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения телеканала «Прима ТВ».

По информации телеканала, мужчина постригал кусты на своей даче в Удачном, когда почувствовал, что его кто-то укусил. Через пару часов рука опухла, а рана начала гноиться. Мужчина обратился к врачу. Хирург вскрыл образование, как обычный нарыв, но воспаление это не остановило.

«Альберт Викторович сказал, что недостаточно, начал ещё резать, потому что там было что-то страшное, и вот он разрезал и достал какую-то личинку, немного жутковато вспоминать», — рассказал мужчина корреспонденту телеканала.

Личинка была размером с кедровый орех. Врачи отправили личинку на изучение в лабораторию Новосибирска.

«Мы как хирурги встречаемся с этим нечасто, потому что это удел инфекционистов, которые занимаются паразитарными поражениями. В этой ситуации пациент попал к нам, потому что пошло осложнение основного заболевания. По внешней картине сложно сказать, какой именно это был паразит, ответ нам даст исследование гистологическое», — цитирует телеканал хирурга краевой клинической больницы Альберта Леймана.

По словам врачей-инфекционистов, личинку могла оставить вольфратова муха, она обитает в азиатской части России, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Китае.

Напомним, что в июне 2017 года комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами.

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