Начальник департамента промышленности Кузбасса покинул свой пост из-за драки с соседями

Начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин ушёл в отставку после того, как стало известно о его драке с соседями по даче, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения агентства «Интерфакс».

Обязанности чиновника возложены на начальника управления промышленности Юрия Ударцева.

Ранее сообщалось, что Карпунькин вместе с женой избили двух женщин, молодого человека и пенсионера, у одной из женщин сломано ребро, у пенсионера — рука. После этого чиновник был отстранён от должности.

Конфликты с соседями начались ещё в 2015 году, тогда Сергей Карпунькин повесил на заборе мишень и стрелял в неё из мелкокалиберного и травматического оружия, а на замечания соседей отвечал угрозой «применить к соседям безграничные возможности своего должностного положения».

Полиция возбудила два уголовных дела, а СКР начал проверку возможного бездействия сотрудников полиции во время инцидента с участием Карпунькина.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2013 года министр здравоохранения Республики Алтай после побега с места ДТП ушёл в отставку по собственному желанию.