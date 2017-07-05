 

Несчастный случай назвали причиной каждой четвёртой неестественной смерти в Новосибирске

 5 июля, 16:06
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Несчастный случай назвали причиной каждой четвёртой неестественной смерти в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Несчастные случаи и травмы стали причиной смерти каждого четвёртого мужчины и каждой пятой женщины, общее число преждевременных смертей в Новосибирске за 2016 год составило 3,2 тысячи человек, узнал 5 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирскстата».

Треть умерших жителей Новосибирской области умерли преждевременной смертью. Общее число погибших неестественным образом составило 3,2 тысячи человек за 2016 год. По данным «Новосибирскстата», это на 300 человек меньше, чем в 2015 году.

Мужчины в 3,4 раза чаще женщин гибнут от внешних причин, особенно в трудоспособном возрасте — соотношение увеличивается до 5,5 раза. Всего погибло 2,5 тысячи мужчин и 700 женщин. Каждый четвёртый человек в возрасте от 18 до 60 лет преждевременно ушёл из жизни из-за несчастного случая или травмы — почти каждый четвёртый из мужчин и каждая пятая из женщин. Меньше половины преждевременных смертей — это самоубийства, убийства и отравление алкоголем.

Первое место в структуре смертности занимают самоубийства, на втором и третьем — транспортные травмы и случайные отравления алкоголем, четвёртое место — убийства.

В 2016 году на 100 тысяч жителей приходилось 22 самоубийства. В целом суициды стали причиной смерти 600 человек. Абсолютное число самоубийств сократилось, однако их доля во внешних причинах смертей увеличилась. В сельской местности показатель смертности от самоубийств в 2,3 раза выше, чем в Новосибирске и городских поселениях области. Большинство суицидальных случаев приходился на возраст 30-34 лет и 70 лет и старше, при этом 23 самоубийства совершены лицами в возрасте от 10 до 19 лет.

От отравлений алкоголем умерли 400 человек. Более половины отравившихся были в трудоспособном возрасте, наибольшее число смертельных отравлений приходится на лиц в возрасте 50-64 лет.

От рук убийц погибло 300 человек, это 12 человек на каждые 100 тысяч населения в сельской местности и 9 человек на 100 тысяч в городе. Всего 13 убитых были моложе 25 лет. Мужчин среди жертв преступников в три раза больше, чем женщин.

В ДТП на дорогах погибло 200 человек, от всех видов транспортных травм погибло 400 человек. На 100 тысяч населения это составило 13 человек, из них более половины погибли в результате ДТП.

Напомним, два района Новосибирска возглавили рейтинг растущей смертности, как сообщал Новосибирскстат.

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