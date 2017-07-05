 

Новосибирские учёные исследуют возможность создания донорских органов из клеток пациента

 5 июля, 13:40
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Новосибирские учёные исследуют возможность создания донорских органов из клеток пациента
Фото с сайта okeydoc.ru

Учёные из Новосибирска исследуют возможность создания донорских органов из стволовых клеток пациента, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения пресс-службы Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН.

Учёные ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН исследуют возможности регенеративной клеточной медицины. Из клеток пациента (например, клеток кожи) берутся индуцированные стволовые клетки. Затем из них получают клетки необходимого типа. В результате можно будет создавать донорские органы из собственного материала пациента, а также замещать поражённые ткани.

«Современная наука уже дошла до той стадии, когда этапы этого процесса можно реализовать на практике, — рассказывает один из участников исследовательской группы Дмитрий Штокало. — Однако на каждом из шагов накапливаются ошибки, поэтому использовать эту технологию полностью на практике пока нельзя».

Для устранения ошибок исследователи изучают процессы преобразования клеток.

«Мы изучали влияние микроРНК на то, как протекает процесс превращения клетки в плюрипотентную стволовую, — рассказал кандидат биологических наук Владимир Шерстюк. — Для этого мы взяли у одной и той же линии крыс три группы клеток: извлечённые из кожной ткани, эмбриональные стволовые клетки (естественного происхождения) и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, искусственно созданные. У каждой из групп мы выделили микроРНК и сравнили их».

В результате исследования выяснилось, что стволовые клетки, полученные искусственным путём, по профилю микроРНК имеют мало отличий от естественных клеток, а значит, эту технологию уже можно считать достаточно надёжной. Также учёным удалось найти ряд микроРНК, участвующих в этом процессе, о которых ранее науке не было известно.

Исследованием создания донорских органов из стволовых клеток занимаются десятки групп учёных по всему миру.

Напомним, что в июне 2017 года сибирские учёные разработали технологию выращивания здоровых сосудов из стволовых клеток — теперь пациенты с инсультом, травмами и варикозом могут надеяться на быстрое восстановление.

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