Новосибирское «Радио Юнитон» стало трёхкратным финалистом премии «Радиомания»

Новосибирское «Радио Юнитон» стало трёхкратным финалистом национальной премии «Радиомания 2017», награждение состоялось в московском концертном зале Crocus City Hall, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения радиостанции.

30 июня в концертном зале Crocus City Hall собрались представители лучших радиостанций страны. Члены жюри — представители Российской Академии Радио и известные медийные личности — оценивали работы номинантов.

Поздравить победителей на сцену вышли Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Ёлка, Эмин, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, Варвара Визбор, группа «Братья Грим».

«Радио Юнитон» стало финалистом в трёх номинациях премии в 2017 году. Члены жюри высоко оценили утреннюю программу «ПУШ» с Юлией Бородиной и Артёмом Фадеевым в номинации «Радиошоу», спецвыпуск новостей об уникальных жителях Новосибирска от службы информации «Радио Юнитон» в категории «Информационная программа» и внеэфирный проект «Счастливый билетик» в номинации «Продвижение радиостанции».

На конкурс было прислано более 200 работ со всей России.

С 2003 года радио «Юнитон» получило более 20 дипломов финалистов и более 10 золотых микрофонов премии «Радомания».

Напомним, что в июне 2017 года победителей новосибирского конкурса «МЕГАЮНИФЕСТ» наградили в День города на сцене перед семейным торговым центром МЕГА.