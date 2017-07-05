 

Новосибирское «Радио Юнитон» стало трёхкратным финалистом премии «Радиомания»

 5 июля, 15:55

радио нашего города
подходящие темы
Новосибирское «Радио Юнитон» стало трёхкратным финалистом премии «Радиомания»
Фото предоставлено ГК «Юнитон-Медиа»

Новосибирское «Радио Юнитон» стало трёхкратным финалистом национальной премии «Радиомания 2017», награждение состоялось в московском концертном зале Crocus City Hall, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения радиостанции.

30 июня в концертном зале Crocus City Hall собрались представители лучших радиостанций страны. Члены жюри — представители Российской Академии Радио и известные медийные личности — оценивали работы номинантов.

Поздравить победителей на сцену вышли Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Ёлка, Эмин, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, Варвара Визбор, группа «Братья Грим».

«Радио Юнитон» стало финалистом в трёх номинациях премии в 2017 году. Члены жюри высоко оценили утреннюю программу «ПУШ» с Юлией Бородиной и Артёмом Фадеевым в номинации «Радиошоу», спецвыпуск новостей об уникальных жителях Новосибирска от службы информации «Радио Юнитон» в категории «Информационная программа» и внеэфирный проект «Счастливый билетик» в номинации «Продвижение радиостанции».

На конкурс было прислано более 200 работ со всей России.

С 2003 года радио «Юнитон» получило более 20 дипломов финалистов и более 10 золотых микрофонов премии «Радомания».

Напомним, что в июне 2017 года победителей новосибирского конкурса «МЕГАЮНИФЕСТ» наградили в День города на сцене перед семейным торговым центром МЕГА.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июля, 13:44 • интервью

Многие думают, что в Москве люди золотом срут

Хедлайнер Пикника Сиб.фм 2017 Найк Борзов о современной музыке, цензуре, авторских правах и символах.
 21 июня, 13:01 • репортаж

Рок-н-ролл без наркотиков и секса

Два культурных молодёжных центра отпраздновали свой день рождения и показали, что их резиденты смогут лет через пятьдесят гордо говорить: «А вот в наше время...»
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    