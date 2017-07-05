 

Певица Пелагея выступит на концерте в честь 80-летия Новосибирской области

 5 июля, 17:36
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Певица Пелагея выступит на концерте в честь 80-летия Новосибирской области
Фото с сайта kudago.com

Певица Пелагея выступит на концерте в честь 80-летия Новосибирской области, который пройдёт 15 сентября в театре оперы и балета, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения пресс-службы областного правительства.

Торжественное собрание и праздничный концерт в честь юбилея области пройдут в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета 15 сентября. Для гостей мероприятия выступит певица, актриса и телеведущая Пелагея Ханова. В тот же день на разных открытых площадках города выступят творческие коллективы муниципальных районов области.

5 июля прошло заседание организационного комитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея Новосибирской области. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах области.

Напомним, что в сентябре 2012 года власти отметили 75-летие Новосибирской области запретом на торговлю алкоголем.

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