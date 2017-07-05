Полицейские машины в Новосибирске перегородили проезд к штабу Навального с тиражом газеты

Экипажи ДПС перекрыли автомобилями проезд к штабу оппозиционного политика Алексея Навального, это препятствует перевозке тиража агитационной газеты в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля от руководителя регионального штаба Сергея Бойко.

В Новосибирске был отпечатан тираж агитационной газеты Алексея Навального — 250 тысяч экземпляров, предназначенный для распространения по Сибири и Дальнему Востоку. По словам Бойко, полицейские машины мешают выехать из двора автомобилям волонтёров с тиражом газеты.

«Там никакого экстремизма нет, это не „Он вам не Димон“ запрещённый, газета просто агитационная, — прокомментировал Бойко. — Думаю, полицейские ждут 9:00, когда откроются суды, и они нам предъявят ордер на изъятие какой-нибудь экстремистской литературы».

Руководитель регионального штаба Навального добавил, что волонтёры ведут прямую трансляцию на YouTube с места событий.

В 8:45 Сергей Бойко уточнил корреспонденту Сиб.фм, что полицейские пропустили машины волонтёров с агитационной газетой Алексея Навального и попытались проникнуть в штаб.

«Якобы у них есть какое-то заявление по поводу хранения незаконных агитационных материалов, — рассказал Бойко. — У меня тут ничего незаконного нет, но есть собранные подписи, если они пропадут, то я не смогу зарегистрироваться на выборах в заксобрание».

4 июля в новосибирской типографии был отпечатан тираж агитационной газеты, который должны были вывезти транспортные компании.

«Компании вдруг тираж вести отказались, а типография не захотела хранить его у себя, поэтому мы перевезли его в свой штаб на улице Ленина, 18... Вдруг вечером часов в 22:00 к нам пришла наша вневедомственная охрана — поинтересоваться, что это мы задержались, хотя мы две недели задерживаемся, у меня избирательная кампания, мы подписи собираем. Заодно предложили осмотреть датчики охранные. Мы запереживали и позвали волонтёров в штабе ночевать, собралось человек 15. Мы решили часть газеты изымать и на своих машинах вывозить, но тут уже неустановленные люди сделали пару звонков, к нам подъехало четыре экипажа ДПС, блокировали все выезды. Наши машины не могут покинуть двор. Их не задерживают, но физически не дают выехать машинам с газетами».

Напомним, что глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко подал в избирком документы для участия в выборах депутата заксобрания по округу № 21 в Заельцовском районе.