 

Полиция искала бомбу в штабе оппозиционера Навального в Новосибирске

 5 июля, 20:03
были упомянуты
подходящие темы
Полиция искала бомбу в штабе оппозиционера Навального в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Полицейские установили оцепление у штаба Навального в Новосибирске, они сломали дверь офиса и ищут бомбу, но жителей не эвакуируют, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 июля руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Полицейские сломали дверь в помещение штаба Алексея Навального и оцепила здание, при этом эвакуация жителей не производится. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин не смог дать пояснения корреспонденту Сиб.фм.

«Пока мы не комментируем эту ситуацию, пока ничего не понятно, — сказал Сергей Щекотин. — Проверяется информация, вся информация... у меня пока никакой информации нет».

Ранее сообщалось, что рано утром 5 июля четыре экипажа ДПС блокировали проезд из штаба Навального на улице Ленина, 18. Служебные автомобили мешали волонтёрам вывезти агитационную газету Алексея Навального из офиса.

Позже полицейские изъяли семь пачек этой газеты и пытались пройти в штаб под предлогом того, что им неизвестный сообщил о распространении экстремистских материалов. Активисты полицейских в офис не пустили.

По словам Гладченко, позже полицейские заявили, что в помещении штаба находится бомба.

«Полицейские взломали дверь под предлогом поиска бомбы, в помещение заводили двух собак — они давно ушли. Видимо, бомбы не нашли, поскольку жителей дома не эвакуируют, — рассказал Гладченко. — Полицейские установили оцепление, а нас за него вытеснили на противоположную сторону улицы, что они сейчас делают в офисе — неизвестно».

Напомним, что глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко подал в избирком документы для участия в выборах депутата заксобрания по округу № 21 в Заельцовском районе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.

И не осталось никого

 27 апреля, 12:26 • колонка
Александр Жиров
журналист
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    