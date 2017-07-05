Полиция искала бомбу в штабе оппозиционера Навального в Новосибирске

Полицейские установили оцепление у штаба Навального в Новосибирске, они сломали дверь офиса и ищут бомбу, но жителей не эвакуируют, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 июля руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Полицейские сломали дверь в помещение штаба Алексея Навального и оцепила здание, при этом эвакуация жителей не производится. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин не смог дать пояснения корреспонденту Сиб.фм.

«Пока мы не комментируем эту ситуацию, пока ничего не понятно, — сказал Сергей Щекотин. — Проверяется информация, вся информация... у меня пока никакой информации нет».

Ранее сообщалось, что рано утром 5 июля четыре экипажа ДПС блокировали проезд из штаба Навального на улице Ленина, 18. Служебные автомобили мешали волонтёрам вывезти агитационную газету Алексея Навального из офиса.

Позже полицейские изъяли семь пачек этой газеты и пытались пройти в штаб под предлогом того, что им неизвестный сообщил о распространении экстремистских материалов. Активисты полицейских в офис не пустили.

По словам Гладченко, позже полицейские заявили, что в помещении штаба находится бомба.

«Полицейские взломали дверь под предлогом поиска бомбы, в помещение заводили двух собак — они давно ушли. Видимо, бомбы не нашли, поскольку жителей дома не эвакуируют, — рассказал Гладченко. — Полицейские установили оцепление, а нас за него вытеснили на противоположную сторону улицы, что они сейчас делают в офисе — неизвестно».

Напомним, что глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко подал в избирком документы для участия в выборах депутата заксобрания по округу № 21 в Заельцовском районе.