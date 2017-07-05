Рабочий погиб от удара током на Чкаловском заводе в Новосибирске

На Чкаловском заводе в Дзержинском районе Новосибирска рабочий погиб от удара током, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Рабочий погиб от удара током на Чкаловском заводе.

«По нашей информации, во вторник, 4 июля, на заводе имени Чкалова в Дзержинском районе произошёл несчастный случай на производстве — рабочий получил удар током и скончался», — говорится в сообщении группы.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного комитета Новосибирской области Алексей Максименко сообщил корреспонденту Сиб.фм, что по данному факту проводится проверка.

По сообщению группы, погибшему было около 25 лет.

«...начал работы в цеху № 24 без согласования с лицом, ответственным за их проведение. Мужчина полез в блок управления от старого советского станка. В нём была неполадка, о которой погибший не знал, это и стало причиной трагедии», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2017 года обрушение стенки котлована на одной из строек Новосибирска привело к гибели 24-летнего рабочего из Узбекистана.