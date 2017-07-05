Ребёнок отцепился от катамарана и утонул под Новосибирском

Следователи проводят проверку после гибели 9-летнего мальчика, который держался за катамаран в водоёме Ордынского района Новосибирской области и утонул, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения регионального управления СК.

По сообщению ведомства, около 16:30 4 июля на берегу пруда, в четырёх километрах от села Вагайцево Ордынского района, отдыхали четверо взрослых мужчин. Один из них был с девятилетним сыном. Мужчина вместе с ребёнком отплыл на бесхозном катамаране на 20 метров от берега. Затем они погрузились в воду, чтобы искупаться. Ребёнок не умел плавать, поэтому держался за один из баллонов катамарана.

Мужчина нырнул под воду, а когда через несколько секунд вынырнул, то увидел, что мальчика возле катамарана нет. Взрослые стали искать его в водоёме, но из-за мутной воды и глубины пруда не смогли найти его. Ребёнок погиб. Глубина водоёма в том месте — около четырёх метров.

Напомним, что в июне 2017 года выпускник новосибирского университета утонул в озере рядом с садовым товариществом «Ранет» — несчастный случай произошёл во время празднования успешного окончания учёбы в вузе.