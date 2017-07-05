 

Иркутская рецидивистка снимала золото с детей во время плетения кос

 5 июля, 15:39
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Иркутская рецидивистка снимала золото с детей во время плетения кос
Фото с сайта globallookpress.com

Ранее судимая жительница Иркутской области воровала золотые серьги у детей, заплетая им косы на улице, узнал 5 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Ангарского городского суда Иркутской области.

Ангарский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая предлагала девочкам на улице сделать причёски и снимала с детей золотые серьги.

Весной 2017 года ранее судимая 24-летняя жительница Ангарска совершила серию краж золотых украшений во дворах жилых домов. Она предлагала гуляющим на улице девочкам свои услуги по плетению косичек, а сама в процессе снимала с детей золотые серьги.

«Обвиняемая была трижды судима за совершение восьми преступлений корыстной направленности. Она крала не только серьги и телефоны у несовершеннолетних, но и другие вещи. Новые преступления она совершила в период условно-досрочного освобождения», — сообщает пресс-служба городского суда.

Суд счёл невозможным исправление подсудимой без реального срока и, учитывая отягчающие обстоятельства в виде рецидива преступлений, приговорил девушку к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Напомним, в июне 20-летняя жительница Новосибирска пообещала снять порчу с девушки и вынесла её из квартиры золото на сумму свыше 88 тысяч рублей.

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