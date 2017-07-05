Собака спасла хозяина от медведя в Кемеровской области

В Чебулинском районе Кемеровской области собака спасла хозяина от медведя — мужчина пошёл через лес в соседнюю деревню, но заблудился и неделю провёл в тайге без еды, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, житель посёлка Боровой Чебулинского района пошёл через лес в деревню Алексеевка и заблудился. После двух дней в лесу мужчина попросил брата о помощи. Тот обратился в полицию.

Ещё через два дня поисковая группа нашла место остановки мужчины в районе заброшенной деревни Дальнесуразово. Там был шалаш, кострище и надпись на стволе дерева с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся мужчина. Участники операции отправились по маршруту, но потеряли след. После этого был задействован беспилотник Росгвардии, но никаких результатов это не дало.

Мужчину нашли на пятый день поисков. Он был сильно истощён.

«Кроме того, селянин незадолго до этого подвергся нападению медведя. На его защиту встала собака, которая всё это время ходила по лесу вместе с хозяином. Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку», — говорится в сообщении.

Мужчина провёл в тайге неделю, пройдя около 40 километров. Его доставили в ближайший населённый пункт, где мужчину обследовали врачи.

Напомним, что в марте 2017 года в Красноярском крае сотрудники полиции спасли 26-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и замёрзла.