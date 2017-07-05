Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня возле здания областной администрации — 5 июля женщина получила решение суда, рассказала корреспонденту Сиб.фм Галина Шерегина.

В июне 2017 года Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шерегину, которая вместе с двенадцатью другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации. Суд признал виновной Галину Шергину по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

30 июня Галина Шерегина подала аппеляцию на обжалование решения суда.

Судья Ленинского районного суда оштрафовал ещё одну участницу акции Елену Сосулину на пять тысяч рублей за коллективное видеообращение к Владимиру Путину. Решение суда женщине вручат 5 июля в её 52-й день рождения.

«Утром 3 июля приехали полицейские и попросили проехать Елену Сосулину с ними в суд. Сегодня у неё день рождения, и она получит подарок — первое административное нарушение», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Галина Шерегина.

Напомним, что в августе 2016 года омские фермеры подарили Путину телёнка, которого не смогли прокормить.