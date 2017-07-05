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 5 июля, 12:41
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Вертолёт с партией нефрита совершил жёсткую посадку в Бурятии
Фото с сайта pixabay.com

Вертолёт Bell-206 совершил жёсткую посадку в Окинском районе Бурятии, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения республиканского ГУ МЧС.

Инцидент произошёл около 11:00 по местному времени в 25 километрах севернее Шумакских источников в районе реки Горлык-Гол. В момент посадки на борту вертолёта находились два человека, они сумели самостоятельно выйти на связь и сообщить о происшествии спасателям. На место посадки из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту.

По данным издания Life, внештатная ситуация возникла из-за того, что воздушное судно было перегружено нефритом. Известно также, что один из членов экипажа получил закрытую черепно-мозговую травму и находится в тяжёлом состоянии. Состояние второго пилота оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время обоих пострадавших должны доставить в иркутскую больницу.

Напомним, в октябре 2016 года в Забайкалье разбился вертолёт Robinson, принадлежащий добывающей компании «Урюмкан», — три человека, находившиеся на борту, погибли.

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