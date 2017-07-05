Власти Омска построят электроподстанцию «Кристалл» за 700 млн рублей

Власти Омска планируют построить современную электроподстанцию «Кристалл» за 700 млн рублей — предполагается, что работа начнётся в 2018 году, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения пресс-службы администрации Омской области.

Электроподстанцию «Кристалл» построят в рамках реализации инвестиционной программы по развитию энергомощностей в регионе.

«В рамках подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области и „Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири“ в течение ближайших пяти лет компания планирует вложить в строительство энергообъектов более 5 млрд рублей, чтобы решить насущные вопросы», — рассказал первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов.

Электроподстанцию с напряжением 110 киловольт построят в Советском округе Омска.

«Сейчас три замещающие подстанции, которые обеспечивают Советский округ электроэнергией, работают с перегрузкой. Мы приняли решение по строительству новой электрической подстанции „Кристалл“ напряжением 110 киловольт. Объект ранее был запланирован в программе развития на двадцатые годы. Теперь приступим к строительству в 2018-м, а его проектированием планируем заняться в этом году», — заявил генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Инвестиции в проект составят более 700 млн рублей. Всё современное оборудование — силовые трансформаторы, распределительные устройства, вакуумные выключатели — будет смонтировано внутри специального помещения электроустановки. Это обеспечит экологичность, безопасность и шумоизоляцию, а также позволит сэкономить площадь.

Напомним, что в сентябре 2016 года солнечная электростанция за 500 млн рублей начала работу на Алтае.