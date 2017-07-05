Власти выделили 1,4 млн рублей на отдых погорельцев в Иркутской области

Правительство РФ выделило около 1,4 млн рублей на оздоровление семей, пострадавших на пожарах в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июля из сообщения пресс-службы правительства региона.

Правительство Российской Федерации по приказу президента РФ выделило бюджетные средства в размере 1,38 млн рублей для организации отдыха семей с детьми, пострадавших от пожаров в 2017 году, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

По словам Родионова, семьи с детьми дошкольного возраста посёлка Бубновка Киренского района, которые пострадали от пожара в апреле 2017 года, смогут отдохнуть и поправить здоровье по путёвкам «Мать и дитя» на курорте «Ангара» и в санатории «Солнечный» города Братска.

34 ребёнка школьного возраста из семей, пострадавших от действия пожара в Киренском районе, уже были направлены в санаторий «Усть-Кут» на смену от 21 июня. На отдых, оздоровление и проезд детей до санатория и обратно было предусмотрено более 1,2 млн рублей из средств бюджета Иркутской области по указу губернатора региона Сергея Левченко.

Напомним, что в конце июня 358 детей экстренно покинули оздоровительный лагерь в Кемеровской области.