 

Жители Сибири начнут пользоваться «Выручай-картой»

 5 июля, 19:46
подходящие темы
Жители Сибири начнут пользоваться «Выручай-картой»
Фото с сайта echokirova.ru

Жители Сибири начнут пользоваться «Выручай-картами» в магазинах сети «Пятёрочка» с августа 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения торговой сети.

Пилотный запуск «Выручай-карт» успешно завершился и теперь в 38 регионах России «Выручай-карту» смогут получить покупатели «Пятёрочки» во всех магазинах.

В пробный период более 12 млн покупателей получили карты лояльности, из них около 7 млн активировали их.

«Пилотный запуск программы лояльности в „Пятёрочке“ завершён успешно. Реализованное технологическое решение позволяет анализировать большие объёмы данных и фокусироваться на предпочтениях клиентов, делая им персональные предложения покупок. Кроме того, инфраструктура программы позволит нашим поставщикам более эффективно планировать промо-акции и маркетинговые кампании», — рассказала генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.


Больше информации о «Выручай-карте»

Данные о покупках клиентов хранятся в базе данных программы лояльности. На их основе автоматически формируются индивидуальные маркетинговые предложения. Например, предложения о начислении дополнительных баллов за покупку товара или категории товаров, кратное увеличение количества баллов в определённое время посещения магазина или начисление в 10 раз больше баллов за покупки ко дню рождения.

Покупатели смогут получить карту лояльности при покупке от 555 рублей или приобрести её на кассе магазина за 25 рублей. Во время покупки карты на неё будут начислены первые баллы. Они начисляются за покупку всех товаров, кроме алкогольной и табачной продукции, и суммируются с другими скидками в магазине. По одному баллу начисляется за каждые 20 или 10 рублей в зависимости от размера чека.

Напомним, что в августе 2016 года сеть универсамов «Пятёрочка» зашла в Новосибирск.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
 28 июня, 11:19 • статья

Зачем нужен дизайн-код: объясняем на примере Саратова

Хороший пример внедрения дизайн-кода города: можно делать красиво, по уму и безболезненно. Для рекламистов, архитекторов, предпринимателей, горожан и властей.
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    