Жители Сибири начнут пользоваться «Выручай-картой»

Жители Сибири начнут пользоваться «Выручай-картами» в магазинах сети «Пятёрочка» с августа 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения торговой сети.

Пилотный запуск «Выручай-карт» успешно завершился и теперь в 38 регионах России «Выручай-карту» смогут получить покупатели «Пятёрочки» во всех магазинах.

В пробный период более 12 млн покупателей получили карты лояльности, из них около 7 млн активировали их.

«Пилотный запуск программы лояльности в „Пятёрочке“ завершён успешно. Реализованное технологическое решение позволяет анализировать большие объёмы данных и фокусироваться на предпочтениях клиентов, делая им персональные предложения покупок. Кроме того, инфраструктура программы позволит нашим поставщикам более эффективно планировать промо-акции и маркетинговые кампании», — рассказала генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.



Больше информации о «Выручай-карте»

Данные о покупках клиентов хранятся в базе данных программы лояльности. На их основе автоматически формируются индивидуальные маркетинговые предложения. Например, предложения о начислении дополнительных баллов за покупку товара или категории товаров, кратное увеличение количества баллов в определённое время посещения магазина или начисление в 10 раз больше баллов за покупки ко дню рождения.

Покупатели смогут получить карту лояльности при покупке от 555 рублей или приобрести её на кассе магазина за 25 рублей. Во время покупки карты на неё будут начислены первые баллы. Они начисляются за покупку всех товаров, кроме алкогольной и табачной продукции, и суммируются с другими скидками в магазине. По одному баллу начисляется за каждые 20 или 10 рублей в зависимости от размера чека.

Напомним, что в августе 2016 года сеть универсамов «Пятёрочка» зашла в Новосибирск.