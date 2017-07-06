 

12 детей госпитализированы после отравления в летнем лагере под Читой

 6 июля, 14:36
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12 детей госпитализированы после отравления в летнем лагере под Читой
Фото с сайта globallookpress.com

Массовое отравление произошло в летнем детском лагере «Аргунь» в Забайкальском крае, 12 детей госпитализированы с диагнозом «гастроэнтерит», узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения пресс-службы правительства региона.

По информации краевого министерства здравоохранения, десять детей госпитализированы в краевую клиническую инфекционную больницу, двое — в городскую больницу № 2 города Читы. До получения окончательных результатов анализов им предварительно поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени с острым течением». Состояние всех детей оценивается медиками как удовлетворительное.

Причины отравления не установлены. Вице-премьер правительства края Александр Кулаков распорядился в течение трёх дней, включая выходные, провести внеплановую проверку всех детских лагерей региона с участием надзорных органов. Проверяющие оценят как соблюдение санитарно-гигиенических норм, так и общие условия проживания в лагерях, в том числе соблюдение пожарной безопасности и безопасности на водоёмах.

Региональный следком проводит доследственную проверку по факту отравления. По данным правоохранительных органов, пострадали дети в возрасте от девяти до 15 лет. В ближайшее время следователи побывают в детском лагере, где опросят воспитанников и персонал детского учреждения, затребуют необходимые документы.

Издание «Забмедиа» со ссылкой на данные краевого министерства образования сообщает, что причиной отравления мог стать кефир. При этом директор лагеря «Аргунь» Владимир Былков, общаясь с журналистами, предположил, что самочувствие детей могло ухудшиться от переедания или из-за смены климата.

Напомним, в начале июля из детского лагеря под Новокузнецком пришлось экстренно вывезти 358 детей из-за того, что питьевая вода в местной скважине содержала сероводород.

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