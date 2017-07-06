 

Автослесарь из Красноярского края угнал «Мерседес» и утопил его в болоте

 6 июля, 13:31
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Автослесарь из Красноярского края угнал «Мерседес» и утопил его в болоте
Фото с сайта 24.мвд.рф

Жители города Канска в Красноярском крае случайно обнаружили в пригородном болоте утопленный «Мерседес» — как оказалось, машина была угнана из автосалона, где находилась на ремонте, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

Автомобиль был найден за территорией частного сектора, машина не полностью ушла под воду, крыша осталась на поверхности и была хорошо заметна издалека. Прибывшие на место полицейские вскоре установили владельца транспортного средства и выяснили, что недавно мужчина оставил «Мерседес» в местном автосервисном салоне для проведения технического ремонта.

По подозрению в угоне автомобиля из салона задержан 38-летний слесарь салона. По версии полиции, он решил прокатиться на чужой машине по ночному городу, но не справился с управлением и съехал в болото, после чего бросил иномарку и скрылся. В данный момент машина возвращена владельцу, в отношении автослесаря возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Иркутске полиция задержала двух местных жителей, которые выкатили с парковки чужую «Волгу» и толкали её по дороге.

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