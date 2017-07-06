Директор забайкальской школы заставила подчинённых «скинуться» на свой штраф

Директор школы в Забайкальском крае переложила вину за своё административное нарушение на подчинённых и заставила их сложиться, чтобы выплатить штраф, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратуре Калганского района Забайкальского края стало известно, что руководитель образовательного учреждения погасила задолженность перед государством не из своих средств, а за счёт работников школы.

В декабре 2016 года суд признал директора Кадаинской средней общеобразовательной школе виновной в нарушении административного законодательства. Однако директор самовольно переложила бремя оплаты штрафа на других лиц: работника столовой, двух учителей и своего заместителя. Она рассудила, что первый соответственно степени вины должен внести 1,5 тысячи рублей, а остальные по 500 рублей. Именно они, по её мнению, допустили нарушение, за которое она была оштрафована.

После того как названные работники школы передали деньги директору, она оплатила свой административный штраф.

Таким образом, директор школы опять нарушила законодательство об административных правонарушениях и, кроме того, о противодействии коррупции.

Сотрудники прокуратуры по итогам проверки внесли в адрес начальника управления образованием Калганского района представление об устранении выявленных нарушений закона, а также потребовали также привлечь директора школы к дисциплинарной ответственности. Представление находится на рассмотрении.

Напомним, в конце июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подчинённым провести проверку по жалобе родителей учеников школы № 65, которые рассказали о принудительных сборах на ремонт школы.