 

Двое жителей Новосибирска выращивали дома марихуану для продажи

 6 июля, 11:47
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Двое жителей Новосибирска выращивали дома марихуану для продажи
Фото сайта rastet-doma.ru

Сотрудники полиции задержали двух жителей Новосибирска, которые выращивали марихуану дома у одного из них для продажи, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения регионального управления МВД.

Сотрудники полиции задержали 47-летнего рабочего завода и 35-летнего механика станции техобслуживания автомобилей, которые выращивали коноплю в квартире одного из них.

Готовый наркотик, расфасованный в полимерные пакеты, они продавали клиентам из рук в руки. Подозреваемые хранили марихуану в гараже, расположенном в Октябрьском районе. Полицейские обследовали гараж и квартиру. Они изъяли марихуану, расфасованную в 250 полимерных пакетов, общей массой 247 граммов, а также 18 кустов конопли.

Полицейские возбудили дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемых заключили под стражу.

Напомним, что в мае 2017 года бывший сотрудник Госнарконтроля в Забайкальском крае предстал перед судом по обвинению в фальсификации уголовных дел и сбыте наркотиков — по версии следствия, мужчина продавал марихуану, чтобы затем ловить её потребителей.

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