 

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл»

 6 июля, 13:18
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Фестиваль воздушных змеев пройдёт в новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл»
Фото с сайта stihi.ru

9 июля на парковке в торговом центре «Сибирский Молл» пройдёт фестиваль воздушных змеев — гости смогут создать своего змея и научиться правильно запускать его, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения организаторов.

Партнёры фестиваля — компания «Авиатехникс» — занимаются изготовлением воздушных змеев более 10 лет. Художники из «Авиатехникса» создали несколько уникальных по форме и цвету моделей. На фестивале они проведут мастер-класс по оформлению, где любой желающий сможет создать своего воздушного змея. Также гости праздника смогут купить готового и потренироваться в его запуске.

Каждые два часа будут проходить соревнования. Среди участников фестиваля выберут победителей в трёх номинациях: «Самый высокий полёт воздушного змея», «Самый красивый воздушный змей» и «Самый долгий полёт». Посетителей ждут концертная программа, игры, конкурсы и призы. Каждый участник получит подарки.

Чтобы попасть на фестиваль, нужно в этот же день купить что-то на любую сумму в любом магазине «Сибирского Молла» и предъявить чек на входе. По одному чеку может пройти вся семья. Праздник пройдёт на парковке торгово-развлекательного центра в секторе «Г» 9 июля с 12:00 до 18:00.

Напомним, что в ноябре 2016 года молодые дизайнеры Новосибирска представили лучшие коллекции в «Сибирском Молле».

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