Губернатор Новосибирской области уволил начальника департамента лесного хозяйства

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о расторжении служебного контракта с начальником департамента лесного хозяйства Вячеславом Дубовицким, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 июля руководитель пресс-службы правительства области Татьяна Асадчая.

Вячеслав Дубовицкий уволен по собственному желанию.

«Распоряжение губернатором подписано 5 июля. Расторгнут служебный контракт с Вячеславом Дубовицким будет с 6 июля», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Асадчая.

По сообщению «Коммерсанта», обязанности начальника департамента будет исполнять заместитель Вячеслава Дубовицкого Евгений Рыжков. Он приступит к работе 7 июля.

Напомним, что в июне 2017 года депутаты новосибирского заксобрания предложили губернатору Владимиру Городецкому уволить Вячеслава Дубовицкого во время обсуждения на сессии вопроса об аренде на 49 лет 258 гектаров леса в Тогучинском и Болотнинском районах.