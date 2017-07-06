 

Губернатор Новосибирской области уволил начальника департамента лесного хозяйства

 6 июля, 17:57
были упомянуты
подходящие темы
Губернатор Новосибирской области уволил начальника департамента лесного хозяйства
Фото с сайта dlh.nso.ru

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о расторжении служебного контракта с начальником департамента лесного хозяйства Вячеславом Дубовицким, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 июля руководитель пресс-службы правительства области Татьяна Асадчая.

Вячеслав Дубовицкий уволен по собственному желанию.

«Распоряжение губернатором подписано 5 июля. Расторгнут служебный контракт с Вячеславом Дубовицким будет с 6 июля», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Асадчая.

По сообщению «Коммерсанта», обязанности начальника департамента будет исполнять заместитель Вячеслава Дубовицкого Евгений Рыжков. Он приступит к работе 7 июля.

Напомним, что в июне 2017 года депутаты новосибирского заксобрания предложили губернатору Владимиру Городецкому уволить Вячеслава Дубовицкого во время обсуждения на сессии вопроса об аренде на 49 лет 258 гектаров леса в Тогучинском и Болотнинском районах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    