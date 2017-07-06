Юноши с плакатами провели романтичный эксперимент в центре Новосибирска

Житель Новосибирска провёл социальный эксперимент ко Дню поцелуев, в ходе которого молодые люди в центре города ходили с плакатами «Поцелуй меня», сообщил 6 июля корреспонденту Сиб.фм организатор социального эксперимента Владислав Петров.

В центре Новосибирска трое молодых людей по очереди держали плакат с надписью «Поцелуй меня», видеоролик с реакцией прохожих на эксперимент автор идеи выложил на свой канал бесплатного видеохостинга YouTube.

Видео было записано возле фонтана в Первомайском сквере в воскресенье 2 июля. На видеоролике видно, что не все проходящие мимо девушки готовы поцеловать незнакомых молодых людей. Тем не менее эксперимент вызывал улыбки прохожих. Посмотреть на смелых парней подходили не только молодые девушки, но и пожилые женщины.

Автор рассказал, что его вдохновили похожие ролики, и ему захотелось попробовать ввести в эксперимент не одного, а трёх героев.

«Мы сделали вывод, что разным девушкам нравятся разные парни. И вне зависимости от того, какой человек, если он хочет стать счастливым, он будет счастлив», — поделился автор идеи Владислав Петров.

По словам организатора, проблем с полицией у юношей не возникло. Однако на той же площадке проходил одиночный пикет, и его участница попросила парней отойти в сторону, чтобы их не сочли поддерживающими требования пикета и не оштрафовали за организацию несогласованной уличной акции.

Напомним, с 27 июня по 11 июля в Новосибирске объявили флешмоб в поддержку слепоглухих людей.