 

Новосибирские хирурги предложили выявлять опасную болезнь на ранних стадиях

 6 июля, 08:40
Новосибирские хирурги предложили выявлять опасную болезнь на ранних стадиях
Фото предоставлено пресс-службой исследовательского центра

Новосибирские хирурги выступили с предложением внести новые методы диагностической помощи пациентам с риском развития ишемической болезни сердца, узнал 6 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина подготовили предложение в новосибирский минздрав ввести новые неинвазивные методы диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).

Клинические симптомы ИБС проявляются на последнем этапе заболевания, выявить предрасположенность к заболеванию с помощью современных методов можно намного раньше.

«Экспериментальным путём доказано, что наиболее ранним изменением, свидетельствующим о патологических процессах в сердце, является нарушение перфузии сердца. Затем следуют метаболические изменения миокарда, нарушение сократимости сердечной мышцы, изменения, выявляемые на ЭКГ, и последний этап ― клиническая симптоматика. Наша задача — не ждать симптомов, а диагностировать патологию уже на самых ранних этапах болезни. Неинвазивные методы диагностики играют здесь ведущую роль», — поясняет заведующий отделением радиоизотопной диагностики Станислав Минин.

Новые неинвазивные методы исследования включают в себя мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и перфузионную сцинтиграфию миокарды сердца.

МСКТ позволяет подтвердить или исключить поражения коронарных артерий.

Данное исследование может проводиться в два этапа без введения контрастного вещества и с его использованием. Необходимость введения препарата определяет врач во время первого этапа исследования. На первом этапе рентгенолог выявляет наличие отложения кальция на стенках сосудов — коронарный кальциноз — и его степень, а также атеросклеротические бляшки и объём кальция в них. Второй этап исследования призван определить степень стеноза (сужения) коронарных артерий и его протяжённость.

Перфузионную сцинтиграфию миокарды сердца делают для того, чтобы выявить локализацию и объём нарушений. Любые патологические изменения в коронарной проходимости сердца больше заметны при нагрузке, чем во время покоя, поэтому на фоне физической или фармакологической нагрузки вводят радиофармпрепарат. Неравномерное распределение препарата указывает на нарушение кровоснабжения сердца.

Эти методы имеют наиболее высокие показатели по сравнению с классическим инвазивным методом — коронарографией. Коронарографию делают пациентам, обратившимся к врачу уже с симптомами — то есть на последней стадии заболевания.

«Мы подготовили предложение для Минздрава НСО, в котором обосновали необходимость введения новых видов диагностической помощи пациентам с риском развития ишемической болезни сердца. Надеемся, в ближайшем будущем мы будем использовать данный подход более широко», — сообщил главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Новосибирской области Евгений Кретов.

Напомним, в июне новосибирские хирурги прооперировали тяжёлый порок сердца через маленький надрез.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июля, 13:44 • интервью

Многие думают, что в Москве люди золотом срут

Хедлайнер Пикника Сиб.фм 2017 Найк Борзов о современной музыке, цензуре, авторских правах и символах.
 4 июля, 13:40 • интервью

Это новый батюшка, с ним надо выпить!

Зачем священнику телескоп? История ленинградского физика, ставшего настоятелем храма Успения Божьей матери в умирающей псковской деревне в середине 90-х.
 4 июля, 11:45 • статья

Детское время: 8 маршрутов семейного отдыха

Сиб.фм выяснил, куда из Новосибирска прямыми рейсами S7 Airlines полететь в отпуск с детьми и чем заняться.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    