Новосибирские хирурги предложили выявлять опасную болезнь на ранних стадиях

Новосибирские хирурги выступили с предложением внести новые методы диагностической помощи пациентам с риском развития ишемической болезни сердца, узнал 6 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина подготовили предложение в новосибирский минздрав ввести новые неинвазивные методы диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).

Клинические симптомы ИБС проявляются на последнем этапе заболевания, выявить предрасположенность к заболеванию с помощью современных методов можно намного раньше.

«Экспериментальным путём доказано, что наиболее ранним изменением, свидетельствующим о патологических процессах в сердце, является нарушение перфузии сердца. Затем следуют метаболические изменения миокарда, нарушение сократимости сердечной мышцы, изменения, выявляемые на ЭКГ, и последний этап ― клиническая симптоматика. Наша задача — не ждать симптомов, а диагностировать патологию уже на самых ранних этапах болезни. Неинвазивные методы диагностики играют здесь ведущую роль», — поясняет заведующий отделением радиоизотопной диагностики Станислав Минин.

Новые неинвазивные методы исследования включают в себя мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и перфузионную сцинтиграфию миокарды сердца.

МСКТ позволяет подтвердить или исключить поражения коронарных артерий.

Данное исследование может проводиться в два этапа без введения контрастного вещества и с его использованием. Необходимость введения препарата определяет врач во время первого этапа исследования. На первом этапе рентгенолог выявляет наличие отложения кальция на стенках сосудов — коронарный кальциноз — и его степень, а также атеросклеротические бляшки и объём кальция в них. Второй этап исследования призван определить степень стеноза (сужения) коронарных артерий и его протяжённость.

Перфузионную сцинтиграфию миокарды сердца делают для того, чтобы выявить локализацию и объём нарушений. Любые патологические изменения в коронарной проходимости сердца больше заметны при нагрузке, чем во время покоя, поэтому на фоне физической или фармакологической нагрузки вводят радиофармпрепарат. Неравномерное распределение препарата указывает на нарушение кровоснабжения сердца.

Эти методы имеют наиболее высокие показатели по сравнению с классическим инвазивным методом — коронарографией. Коронарографию делают пациентам, обратившимся к врачу уже с симптомами — то есть на последней стадии заболевания.

«Мы подготовили предложение для Минздрава НСО, в котором обосновали необходимость введения новых видов диагностической помощи пациентам с риском развития ишемической болезни сердца. Надеемся, в ближайшем будущем мы будем использовать данный подход более широко», — сообщил главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Новосибирской области Евгений Кретов.

Напомним, в июне новосибирские хирурги прооперировали тяжёлый порок сердца через маленький надрез.