Красноярская больница заплатит пациентке за потерю здоровья и разрушение семьи

Емельяновская районная больница в Красноярском крае обязана выплатить пациентке за некачественную медицинскую помощь более 500 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Красноярского краевого суда 6 июля.

Молодую женщину госпитализировали в Емельяновскую районную больницу в связи с токсикозом на сроке беременности 5-6 недель и во время лечения провели неполное обследование, говорится в материалах гражданского дела.

Женщину выписали спустя 10 дней, а ещё через неделю, на сроке беременности 13-14 недель, установили, что беременность замерла на сроке пяти недель. Был сделан медицинский аборт, в ходе которого не полностью удалили плодное яйцо, а перед выпиской не провели контрольное УЗИ.

Женщина вновь попала в районную больницу спустя 6 дней с болями и повышенной температурой, где её снова неудачно прооперировали. Затем в межрайонной клинической больнице провели ещё одну операцию, и пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Через полгода у женщины были обнаружены признаки хронического эндометрита и синехии, проведённое продолжительное лечение результатов не имело, и через год ей установили диагноз «бесплодие», говорится в сообщении.

Молодая женщина пожаловалась, что ей был причинён моральный вред: потеря здоровья и разрушение семьи, поскольку после продолжительного лечения, затрат и диагноза «бесплодие» супруг предложил ей развод.

Емельяновский районный суд постановил взыскать с Емельяновской районной больницы 350 тысяч рублей в марте 2017 года. Пострадавшая посчитала сумму компенсации заниженной и обжаловала судебное решение.

В июне 2017 года Красноярский краевой суд изменил решение суда первой инстанции, добавив к предыдущей сумме 175 тысяч рублей штрафа.

Напомним, 3 июля стало известно, что больница в Иркутской области выплатит 65 тысяч рублей за неверный диагноз и отказ ребёнку в медицинской помощи.