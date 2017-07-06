Сотрудники штаба оппозиционного политика Алексея Навального планируют подать иски на действия полицейских, которые в поисках бомбы сломали в офисе дверь и изъяли агитационную газету с листовками, рассказал 6 июня корреспонденту Сиб.фм руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Накануне вечером полицейские сообщили сотрудникам штаба Алексея Навального в Новосибирске о том, что поступил звонок — в их офисе находится бомба. Чтобы попасть в помещение, они сломали дверь. У здания на улице Ленина, 18 было выставлено оцепление, сотрудников штаба и волонтёров полицейские оттеснили на противоположную сторону улицы. Кинологи с собаками проверили помещение.

«Полицейские забрали из офиса часть тиража агитационной газеты Алексея Навального — около 100 тысяч экземпляров — и листовки Сергея Бойко, который выдвигается на довыборах в заксобрание региона, а также четыре коробки с макулатурой — агитационными материалами, оставшимися с прежних мероприятий», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Гладченко.

Кроме того, по словам политика, полицейские якобы забрали из офиса четыре-пять мобильных телефонов, в том числе телефоны штаба, и ноутбук, который сотрудники не успели вынести.

«Полицейские перевернули всю документацию Сергея Бойко; нанесён урон собранным подписям в поддержку выдвижения кандидата или нет, мы не ещё не проверяли. По нашему пониманию, это не было целью полиции — очевидно, у них была федеральная повестка, — отметил Гладченко. — Ну, набедокурили ещё, из нашей посуды кормили собак — общепренебрежительное отношение хулиганов к обворованной квартире».

Собеседник отметил, что планируется подать несколько исков.

«На наш взгляд, совершён целый ряд преступлений. Самое страшное — как они будут выкручиваться из своей бомбы, там жёсткая „вилка“: если они реально думали, что это бомба, то нарушение — в оставлении большого числа людей в опасности, потому что они не эвакуировали дом, никого не вывели кроме нас. А если они от этого откажутся, то значит, никакой бомбы не было, и они это знали», — сказал Гладченко.

Оппозиционер также рассказал, что после взлома двери полиция задержала двух волонтёров, находившихся внутри штаба.

«По имеющейся у меня информации, их пытались обвинить в неповиновении сотрудникам полиции, но их вывели сразу, как дверь сломали, и в чём неповиновение, придумать сложно, — рассказал Гладченко. — К ним долго не пускали нашего адвоката Анжелику Чернявскую. Когда она смогла попасть к ребятам, все обвинения отпали, и волонтёров записали свидетелями по делу о бомбе. Это забавно, потому что они были последние, кто о бомбе услышал, поскольку все разговоры шли снаружи офиса, а они находились внутри».

Напомним, что утром 5 июля четыре экипажа ДПС блокировали проезд к штабу Алексея Навального в Новосибирске.