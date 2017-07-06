 

Новосибирские генетики прочитали геном древнего пещерного медведя

 6 июля, 18:57
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Новосибирские генетики прочитали геном древнего пещерного медведя
фото с сайта globallookpress.com

Учёные Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН доказали с помощью анализа ДНК, что на территории Западной Сибири обитало два разных вида медведей — бурые и вымершие пещерные, узнал 6 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Исследователи доказали, что на территории Западной Сибири жил ещё один древний вымерший вид медведей с помощью метода, позволяющего считывать геномы.

С помощью метода ПЦР (полимеразная цепная реакция) новосибирским учёным удалось выяснить, что древние останки, обнаруженные на территории Алтая, принадлежали другому виду медведей, отличному от бурых — пещерному медведю. Оба эти вида имели общего предка, который обитал на Земле около трёх миллионов лет назад.

Образцы для исследования были взяты из Денисовой пещеры, известной благодаря уникальным условиям, способствующим сохранению останков.

Также использовались кости, вымывшиеся на берега сибирских рек Чумыш и Чик. Останки для генетического анализа предоставил Институт археологии и этнографии СО РАН.

«Для нашего исследования были взяты образцы медведей — бурых и вымерших малых пещерных. Насчёт последних возникло много споров: другие генетики уже исследовали костные образцы с Алтая и утверждали, что там обитали только бурые медведи. Однако на основании морфометрических показателей наши коллеги считали, что на Алтае жили и другие виды», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики ИМБК СО РАН Анна Дружкова.

Учёным-генетикам пришлось использовать кости, пролежавшие в земле примерно 32 тысячи лет, ДНК в этих останках сохранилась не полностью. Поэтому для анализа учёные использовали протокол обогащения с помощью фрагментов ДНК современного образца этого же либо близкородственного вида. Современный метод анализа позволил получить образцы ДНК даже из плохо сохранившихся почерневших костей.

«Бурые медведи, которые фигурировали в нашем исследовании, действительно относятся к бурым, без погрешностей, — подчёркивает Анна Дружкова. — То же самое с пещерными. Это важный результат, ведь молекулярно доказано, что на территории Западной Сибири обитали представители разных видов из семейства медвежьих».

Напомним, в июле новосибирские учёные сообщили, что разработали модель испарения капель для создания теплообменника.

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