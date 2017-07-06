Новосибирский режиссёр снял клип для московской группы с писателем Захаром Прилепиным

Режиссёр из Новосибирска Пётр Дикарев снял клип на песню московской группы «Зверобой» — в клипе участвовали писатель Захар Прилепин, российский актёр Сергей Пускепалис и артисты новосибирских театров, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения на канале YouTube.

Видео на песню «Голос мой» группы «Зверобой» появилось на YouTube-канале группы 5 июля. С момента публикации оно набрало около двух тысяч просмотров.

Клип снят на основе материалов художественного фильма «Гайлер», который снял Пётр Дикарев. Основная часть съёмок проходила в Новосибирске. В видео снялись актёры новосибирских театров, такие как Константин Телегин, Сергей Новиков, Екатерина Жирова, Владимир Дербенцев.

По сюжету фильма, двое друзей, русский Дмитрий и армянин Рубик, приезжают на малую родину Дмитрия, где тот давно не был. Там трагически погибли его родители.

«История, что легла в основу сценария, произошла в действительности и впечатлила сочетанием простоты и глубины. Как вода — чем прозрачнее, тем глубже видно. Так возник лейтмотив большой реки, на берегу которой стоит городок, где происходит основное действие картины. Картина о том, может ли человек измениться, прожив много лет новой жизнью, а затем ненадолго вернуться к себе прежнему — „войти в одну реку дважды“. Это достаточно актуальный вопрос в любом уголке нашей Родины, бытие которой в „святые 1990-е“ определялась не законами, а принципом „человек человеку волк“», — говорится на канале музыкальной группы.

Напомним, что в мае 2017 года новосибирский фотограф снял клип для солиста группы «Торба-на-Круче».