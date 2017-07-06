 

Полиция и ФСБ ликвидировали в Новосибирске подпольный оружейный склад

 6 июля, 07:18
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Полиция и ФСБ ликвидировали в Новосибирске подпольный оружейный склад
Фото с сайта 54.мвд.рф

Полицейские задержали в Новосибирске мужчину, который хранил боеприпасы, порох, оружие, включая пистолеты «Вальтер» и «Парабеллум», узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, в марте 2017 года сотрудники полиции получили информацию о жителе Новосибирска, причастном к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В результате полицейской операции в Новосибирске изъяты боеприпасы, порох и несколько единиц оружия, включая пистолеты „Вальтер“ и „Парабеллум“», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские и сотрудники регионального управления задержали 50-летнего подозреваемого. На территории промзоны в Ленинском районе они нашли боеприпасы к различным видам оружия, пули, гильзы и порох для изготовления патронов. А также карабин и винтовку с признаками переделки, приспособленные для бесшумной стрельбы.

В квартире мужчины сыщики изъяли сигнальный пистолет МР-371, а также пистолеты «Парабеллум» и «Вальтер» с боеприпасами. Уголовные дела возбуждены по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в марте 2017 года ФСБ изъяла вывезенное из США оружие в Иркутске и Улан-Удэ.

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