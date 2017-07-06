Половина жителей Томска осталась без электричества из-за взрыва на электроподстанции

В Томске на подстанции «Восточная» произошёл взрыв, из-за которого половина города осталась без электричества, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения телекомпании «ТВ 2».

Около 13:30 в Томске произошло массовое отключение электричества.

Без света осталась половина города. По сообщению издания, без электричества остались улицы Ивана Черных, Иркутский тракт, Сергея Лазо, районы Черёмушки и Зелёные Горки. Предположительно на подстанции произошёл взрыв.

«В 13:31 в результате повреждения выключателя на подстанции 220 кВ „Восточная“ действием защит отключились 1 и 2 секции шин. По уточнённым данным, при этом под отключение попали бытовые и промышленные потребители города Томска», — сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Магистральных электрических сетей Ирина Герасимова.

По данным пресс-службы, энергетики сразу же приступили к работам по восстановлению электроснабжения потребителей. В 14:50 оборудование подстанции было включено в работу, в 15:27 — включены все потребители. Причины происшествия установит специальная комиссия.

Напомним, что в июне 2017 года взрыв метана из отходов птицефабрики привёл к гибели рабочего под Омском.