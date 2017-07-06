 

Пожарные подожгли самолёт для учений в Омске

 6 июля, 14:51
подходящие темы
Пожарные подожгли самолёт для учений в Омске
Фото с сайта безопасность-опо.рф/

В аэропорту города Омска проходили учения сотрудников пожарной станции — по легенде, самолёт загорелся при посадке, рассказал корреспонденту Сиб.фм 6 июля начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Омской области Денис Хромов.

По легенде учений, во время посадки у самолёта отказало шасси и произошла аварийная посадка. При посадке самолёт загорелся. Сотрудники пожарной части, расположенной на территории аэропорта, тушили самолёт и передавали пострадавших сотрудникам медицинской службы.

«Самолёт не горел, это были учения, который проводил омский аэропорт с привлечением медицины катастроф, с участием министерства здравоохранения Омской области. У них есть специальный тренажёрный самолёт, который стационарно стоит рядом с пожарной частью, расположенной на территории аэропорта, он и „горел“», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Денис Хромов.

Напомним, что в июне 2017 года пациентка загорелась в кресле на приёме у стоматолога в Омске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
присоединяйтесь!
    