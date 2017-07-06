Пожарные подожгли самолёт для учений в Омске

В аэропорту города Омска проходили учения сотрудников пожарной станции — по легенде, самолёт загорелся при посадке, рассказал корреспонденту Сиб.фм 6 июля начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Омской области Денис Хромов.

По легенде учений, во время посадки у самолёта отказало шасси и произошла аварийная посадка. При посадке самолёт загорелся. Сотрудники пожарной части, расположенной на территории аэропорта, тушили самолёт и передавали пострадавших сотрудникам медицинской службы.

«Самолёт не горел, это были учения, который проводил омский аэропорт с привлечением медицины катастроф, с участием министерства здравоохранения Омской области. У них есть специальный тренажёрный самолёт, который стационарно стоит рядом с пожарной частью, расположенной на территории аэропорта, он и „горел“», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Денис Хромов.

Напомним, что в июне 2017 года пациентка загорелась в кресле на приёме у стоматолога в Омске.