 

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

 6 июля, 07:37
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Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске
Фото с сайта www.avito.ru

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей, узнал 6 июля корреспондент Сиб.фм из объявления на сайте «Авито».

Популярный ручной тренажёр-антистресс за 50 тысяч рублей появился на «Авито», предложение доступно для жителей Новосибирска.

Продавец сообщил, что заказывает товар из Китая, когда набираются заявки. Кроме золотого спиннера в ассортименте магазина-склада есть спиннеры из более дешёвых металлов, а также спиннеры-зажигалки.

Магазин зарегистрирован на сайте с апреля 2017 года как «Склад китфабрики», торгует оптом и в розницу. Помимо спиннеров продавец предлагает электросамокаты, гидроскутеры и смарт-часы из Китая.

«Приезжайте проверять товары и удивляйтесь», — написал автор в своём объявлении о продаже золотого спиннера.

Напомним, в июле житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей.

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