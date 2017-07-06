Путин уволил четырёх генералов и назначил одного прокурора в Западной Сибири

Президент Путин уволил четырёх генералов, служивших в Западной Сибири, и этим же приказом назначил прокурора Республики Тывы, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из публикации на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал приказ об отставках и назначениях в правоохранительных структурах, в список уволенных региональных генералов попали глава МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов, министр внутренних дел по Республике Тыве Александр Лобанов, прокурор Бурятии Валерий Петров, замглавы МВД по Кемеровской области Владимир Шепель.

Среди назначений только одна должность касается Западной Сибири. Этим же приказом президент назначил на пятилетний срок Александра Боровкова прокурором Республики Тывы.

Напомним, что 29 июня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за скандала, связанного с арендой на 49 лет 258 гектаров федеральных лесов.