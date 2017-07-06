СИБЭКО потеряла более 700 млн рублей из-за отмены повышения тарифов на 15 % в Новосибирске

Новосибирский поставщик тепла исключил более 700 млн рублей из инвестиционной программы модернизации и планирует инвестировать в семь раз меньше. Средства закладывались в повышение коммунальных тарифов на 15 %, которое не состоялось, узнал 6 июля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции замминистра энергетики и ЖКХ Новосибирской области в ТАСС.

Компания СИБЭКО отказалась от планов выделить более 600 млн рублей в рамках инвестиционной программы по модернизации теплосетей в Новосибирске. Представитель министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области рассказал о планах компании после отмены постановления губернатора о повышении тарифов на теплоснабжение и горячую воду до 15 %.

«СИБЭКО пересмотрела свои планы и исключила из инвестпрограммы более 600 млн рублей, вместо этого они изыскали около 100 млн рублей. „Горводоканал“ также отказался от инвестиционной программы в 100 млн рублей. В целом, подготовка к зимнему отопительному периоду идёт по плану», — сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

Напомним, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий планировал увеличение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 15 % с 1 июля 2017 года. После серии массовых протестов против повышения тарифов Владимир Городецкий отменил своё решение 19 апреля.

Правительство Новосибирской области включило в прогноз социально-экономического развития региона повышение тарифов ЖКХ до 2020 года. Согласно документу, утверждённому 4 июля, повышение коммунальных тарифов в Новосибирской области на 3–4 % в год сохранится к 2019 и 2020 годам.