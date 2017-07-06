 

Томские полицейские оштрафовали мать девочки, которая пять дней пробыла в больнице

 6 июля, 08:09
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Томские полицейские оштрафовали мать девочки, которая пять дней пробыла в больнице
Фото с сайта cherinfo.ru

Сотрудники полиции в Томске нашли мать девочки, которая пять дней пробыла в больнице — её собирались отправить в детский дом, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июля из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции Томска обратилась женщина и сообщила о девочке, которая находится на улице одна. Сотрудники полиции доставили ребёнка в медицинское учреждение. В этот же день полицейские установили местонахождение матери ребёнка.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили административный протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 500 рублей.

По сообщению портала vtomske.ru, девочку хотели отправить в детский дом. Ребёнок по-прежнему остаётся в детской больнице № 1 Томска.

Напомним, что в июле 2017 года 22-летняя женщина и её двухлетний сын ушли из дома в Маслянинском районе Новосибирской области и пропали.

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