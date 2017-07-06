 

Угольное мороженое из Кузбасса начало продаваться в Новосибирске

 6 июля, 12:09
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Угольное мороженое из Кузбасса начало продаваться в Новосибирске
Фото из соцсети instagram

Кузбасская компания «НовоКузбассХолдинг» начала продавать в Новосибирске мороженое «Сибирский уголь» в июле, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 июля руководитель отдела маркетинга компании Светлана Рублёва.

В Кузбассе мороженое поступило в продажу в феврале.

«В его технологии используется специальный краситель „Растительный уголь“, который мы закупаем в Великобритании. Из этого же сырья делают активированный уголь», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Светлана Рублёва.

По её словам, вкус мороженого отличается от активированного угля и похож на шоколадное пирожное «Брауни». Мороженое имеет форму рожка. Его реальные продажи в пять раз превысили ожидаемые.

«Мы хотели произвести что-то интересное и необычное, привлечь новаторов. Сначала родилась идея сделать чёрное мороженое, стали искать краситель и отсюда уже пошло название», — рассказала Рублёва.

Напомним, что в мае 2016 фабрика мороженого «Славица», основанная в Красноярске, начала выпуск шоколадного сливочного эскимо в шоколадной глазури под брендом «Обамка» на заводе в Набережных Челнах.

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