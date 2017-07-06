 

В Новосибирске можно без затрат внедрить проект «Город кварталов» — голландский архитектор

 6 июля, 00:07
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В Новосибирске можно без затрат внедрить проект «Город кварталов» &mdash; голландский архитектор
Европейский берег. Фото Марии Тищенко

На TEDxSalonNovosibirsk «Идеи для города» о проекте «Город кварталов», предусматривающем другой подход к проектированию городской среды, рассказал голландский архитектор Барт Голдхоорн, работающий в Новосибирске с «Сибакадемстроем», передаёт 6 июня корреспондент Сиб.фм по итогам встречи.

Барт Голдхоорн — куратор Московской биеннале архитектуры, издатель журнала «Проект Россия». Развивает в России проект «Город кварталов» более 20 лет.

«Моё представление о России было другим: когда я приехал, то узнал, что 90 % городов — это совсем другая среда, они выглядят не так, как на фотографиях. Я решил, что с этим надо что-то делать, и начал работать. Я приехал из Голландии, где создают качественную жилую среду. Я понял, что надо исходить из того, что есть, и на основе этого придумывать что-то новое», — рассказал Барт Голдхоорн.

Архитектор отметил, что при строительстве домов распространены два подхода — типовая застройка и индивидуальный подход в проектировании. Второй имеет большую цену, а первый стоит дешевле, поэтому распространён во многих странах — не только в России. В качестве решения Барт Голдхоорн внедряет другой подход, совмещающий два предыдущих.

Специалист предлагает определить стандартные размеры кварталов, которые проектировались бы разными архитекторами, тогда в городской среде они могли бы даже располагаться вперемешку и таким образом отличаться друг от друга. «Город кварталов» — это одновременно и массовое строительство, и разнообразие. На основе этого подхода можно формировать идентичность.

Данный подход в принципе и применяется при строительстве Европейского берега, где проходило мероприятие. Барт Голдхоорн отметил, что такой подход при желании легко можно применить во всём Новосибирске без больших финансовых затрат.

«Это ничего не будет стоить. Нужно просто договориться о размере кварталов и всё. Дальше создаются проекты и применяются».

Напомним, что первый TEDxSalonNovosibirsk состоялся в мае 2017 года и был посвящён теме «Жизнь в городе».

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