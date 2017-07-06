 

В Новосибирске заработали установки для выращивания оздоровленных миниклубней картофеля

 6 июля, 15:41
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В Новосибирске заработали установки для выращивания оздоровленных миниклубней картофеля
Картофель в установке. Фото Марии Тищенко

Шесть аэропонных установок заработали в полную мощь в Сибирском научно-исследовательском институте растениеводства и селекции (СибНИИРС) в Новосибирске: они позволят собрать три урожая миниклубней картофеля в год, на их работу посмотрел корреспондент Сиб.фм 6 июня.

СибНИИРС реализует целевую программу по развитию картофелеводства в рамках указа президента «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». В институте в полную мощь заработали шесть аэропонных установок, сотрудники планируют получить ещё три. Они позволят обеспечить материал, который требуется для развития семеноводства в Новосибирской области и покрытия потребностей в семенах.

Картофель, который пересаживают из года в год, теряет свои сортовые качества, снижается его урожайность, поэтому существует технология оздоровления сорта. Именно для этого и нужны аэропонные установки, в которых миниклубни выращиваются быстрее и в достаточных объёмах. Такие же установки есть в Томске. Они должны позволить собрать три урожая в год.

«Дело в том, что до последнего времени ситуация в картофелеводстве в Российской Федерации была неоднозначной. Во-первых, много семян завозилось из-за рубежа, потому что наше семеноводство не могло удовлетворить разнообразные запросы производителей. Во-вторых, в течение многолетнего периода мы в принципе отдавали рынок семян и сортов картофеля зарубежным компаниям. Этот диктат на рынке привёл к тому, что большая часть сортов, за исключением одного или двух, оказались импортными. Сегодня уже что-то изменилось благодаря действию программы, но этот процесс будет медленным», — отметил директор СибНИИРС Иван Лихенко.

В производстве превалирующее положение должны занимать отечественные сорта. Сейчас, как отметил специалист, они занимают 30 % рынка, а 70 % — это зарубежные сорта. В основном это европейские страны — Германия, Франция и Голландия. В самом СибНИИРС за годы его существования было разработано более 30 сортов картофеля. Например, в их числе «сафо», «лина», «златка», «юна» — их сейчас продолжают улучшать.

«То эколого-географическое испытание, приводящееся по всей стране второй год, позволило выделить сорта, которые не уступают зарубежным, способны занять большую долю рынка в стране. Даже не так важны критерии „лучше“ или „хуже“, а важно то разнообразие, которое будет отвечать запросам разных условий, территорий», — добавил Иван Лихенко.

Учитываются не только экономические и климатические условия регионов, но и другие требования, например те, которые предъявляют к товарному виду картофеля крупные торговые сети.

Помимо оздоровления сортов с помощью установок, в СибНИИРС продолжают заниматься разработкой. С 2016 года СибНИИРС вошёл в структуру Института цитологии и генетики СО РАН, поэтому теперь эти учреждения совместно занимаются созданием новых сортов картофеля.

Напомним, что в июне в Новосибирской области открылся крупнейший за Уралом научно-производственный картофелеводческий центр — совместное предприятие ФИЦ «Института цитологии и генетики СО РАН» и компании из Китая «ПекинКРА».

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