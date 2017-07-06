Житель Новосибирска ограбил доставщика пиццы у своего дома на виду у полицейских

Вечером 5 июля житель Новосибирска выхватил у курьера пять коробок пиццы, злоумышленника задержал проезжавший мимо экипаж ППС, сообщил корреспонденту Сиб.фм 6 июля сотрудник пресс-службы регионального управления МВД.

Мужчина напал на курьера у дома на улице Полевой в Новосибирске, его добычей стали пять коробок пиццы стоимостью 2,5 тысячи рублей. Злоумышленника заметил находившийся неподалёку экипаж патрульно-постовой службы, который в этот момент находился на маршруте патрулирования.

Полицейские задержали мужчину и изъяли пиццу. Подозреваемым оказался 34-летний житель дома, возле которого произошёл инцидент. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в декабре 2016 года Иркутские студенты ограбили разносчика пиццы.