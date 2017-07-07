Администрация города Бийска осталась без электричества из-за долгов

Энергетики отключили электричество в администрации города Бийска Алтайского края за долги, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения информационного агентства «Амител».

Отключение электричества в здании администрации, гараже и столовой произошло 7 июля около 10:00. По сообщению агентства, администрация задолжала за электроэнергию около 110 тысяч рублей. В установленном законом порядке энергетики направили уведомление о возможном отключении 11 дней назад.

«Они имеют задолженность за апрель-май 2017 года в сумме около 110 тысяч рублей», — сообщили в «Алтайкрайэнерго».

Если задолженность не будет погашена до 12 июля, то будут ограничены дополнительные объекты в рамках договора. До апреля администрация платила по счетам исправно. По информации агентства, у администрации нет денег на оплату долгов.

Напомним, что в июле 2017 года половина жителей Томска осталась без электричества из-за взрыва на электроподстанции.