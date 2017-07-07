Бесплатный прокат детских автокресел открылся в Красноярске

Сотрудники ГИБДД выступили инициаторами создания в Красноярске бесплатного проката детских автокресел, услуга рассчитана на тех, у кого возникла временная необходимость перевезти ребёнка — встретить его в аэропорту или доставить к месту отдыха за городом, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения регионального управления Госавтоинспекции.

Проект «Безопасность напрокат» реализуется при поддержке краевого общества по защите прав автовладельцев и одного из специализированных детских магазинов. Идея создания бесплатного проката возникла после того, как полиция провела в соцсетях опрос среди жителей краевой столицы, готовы ли они пользоваться такими услугами, красноярцы высказались в поддержку инициативы. Автоинспекторы отмечают, что чаще всего потребность в детских автокреслах возникает у туристов, приезжающих в Красноярск с детьми, а также у самих горожан, выезжающих на отдых на юг края или на озёра соседней Хакасии.

Как уточняет ГТРК «Красноярск», получить автокресло в прокате можно на срок в две недели, при этом достаточно только предъявить паспорт. В случае невозврата в срок предусмотрены штрафы, вплоть до возмещения полной стоимости кресла. При организации пункта проката несколько горожан, поддержавших идею, безвозмездно передали ГИБДД 12 детских кресел. Автоинспекторы обращаются с аналогичным предложением к другим водителям, у которых уже нет необходимости использовать детские кресла.

Напомним, сотрудники ГИБДД Красноярска регулярно проводят рейды, направленные на контроль за соблюдением правил перевозки детей, нарушителям, в частности, запрещают выезжать с детьми на загородные трассы.