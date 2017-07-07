 

Девочка из Кузбасса выздоровела в израильской клинике благодаря помощи соотечественников

 7 июля, 20:00
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Девочка из Кузбасса выздоровела в израильской клинике благодаря помощи соотечественников
фото с сайта globallookpress.com

Шестилетняя уроженка посёлка Новый городок Кемеровской области Ульяна Першина выздоровела благодаря сборам в интернете, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения матери ребёнка в группе помощи в соцсети «ВКонтакте».

Мама больной раком девочки сообщила, что её ребёнок полностью здоров и поблагодарила всех, кто оказывал помощь.

«Все показатели пришли в норму. Проверки сделаны, рекомендации выслушаны и получены: наша девочка полностью здорова, лечение дало ошеломительный 100 % результат. Наш врач очень гордится Улей и вместе с нами переживала за конечный результат борьбы с лимфомой, ведь рак очень коварен и беспощаден. Но все страхи позади, и мы смело начинаем новую и счастливую жизнь без болезни», — написала мама девочки Мария Першина.

Девочка попала в клинику Ихилов Сураски в Тель-Авиве в начале февраля 2017 года, до этого она находилась на лечении в Кемерове с диагнозом Лимфома Беркита. Мама девочки активно вела странички в соцсетях, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте» и Instagram, публикуя новости о состоянии здоровья.

На лечение девочки из Белово требовалось свыше 2 млн рублей, больному ребёнку помогали соотечественники, компания-работодатель отца девочки и благотворительный фонд WorldVita. Кроме того, питомник кошек Jenks продал на аукционе котёнка породы мейн-кун в пользу ребёнка.

Напомним, в апреле новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей.

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