 

Директор новосибирского оперного театра вышел из декретного отпуска

 7 июля, 17:55
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Директор новосибирского оперного театра вышел из декретного отпуска
фото с сайта globallookpress.com

Владимир Кехман приступил к работе в Новосибирском академическом театре оперы и балета 7 июля, вернувшись из отпуска по уходу за ребёнком, узнал корреспондент из сообщения пресс-службы НОВАТ.

Директор Новосибирского академического театра оперы и балета приступил к работе после декретного отпуска.

В июне депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что директор НОВАТа Владимир Кехман ушёл в декретный отпуск на три года.

Позже театр подтвердил, что гендиректор находится в отпуске по уходу за ребёнком, но опроверг трёхгодичный срок отпуска.

«Генеральный директор физически отсутствует в Новосибирске ровно столько, сколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль», — написали сотрудники пресс-службы на сайте театра.

7 июля на сайте НОВАТа появилось сообщение о выходе Владимира Кехмана из отпуска.

«Мой отпуск по уходу за ребёнком завершён, — процитировала пресс-служба генерального директора НОВАТа. — Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребёнком».

Кроме того, Кехман сообщил, что из Новосибирска к его жене прилетела бабушка, которая будет помогать заботиться о ребёнке.

Напомним, в середине июня стало известно, что Кехман завершает процедуру банкротства, и всё имущество директора Новосибирского оперного театра распродано на торгах.

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