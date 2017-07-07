 

Двое студентов из стройотряда погибли в Красноярском крае

 7 июля, 13:15
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Двое студентов из стройотряда погибли в Красноярском крае
Фото с сайта gkmonolit.com

В городе Железногорске Красноярского края следователи проводят проверку после гибели двух студентов на строительстве здания горно-химического комбината, рассказала корреспонденту Сиб.фм 7 июля старший помощник руководителя регионального управления СКР Ольга Шаманская.

По информации ведомства, 6 июля 2017 года в следственный комитет поступило сообщение о том, что в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра горно-химического комбината обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда. Его 22-летнего приятеля с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где он умер.

«Предположительно они упали в шахту лифта. Причина смерти — травмы, полученные от падения с высоты», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ольга Шаманская.

Следователи проводят доследственную проверку.

Напомним, что в июне гастарбайтер из Узбекистана погиб под обвалившейся землёй на новосибирской стройке.

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