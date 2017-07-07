 

Главный трофей чемпионата мира по футболу привезут в Красноярск и Омск в сентябре

 7 июля, 13:07
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Главный трофей чемпионата мира по футболу привезут в Красноярск и Омск в сентябре
Сборная Германии с кубком мира, фото с сайта globallookpress.com

Международная федерация футбола (ФИФА) в преддверии российского чемпионата мира в сентябре 2017 года привезёт в Сибирь главный трофей соревнования — выполненный из чистого золота шестикилограммовый кубок, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения ТАСС.

По аналогии с эстафетой олимпийского огня кубок мира по футболу накануне чемпионата мира побывает в 50 странах, и этот тур станет самым продолжительным путешествием трофея за всю его историю. Старт туру будет дан в Москве в сентябре 2017 года, затем трофей привезут в Красноярск (9 сентября) и Омск (15 сентября), после чего он отправится на Урал, в центральную часть России и за рубеж. В страну кубок вернётся только весной 2018 года, 1 мая он побывает во Владивостоке, а уже 5 мая будет выставлен в Новосибирске.

По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 млн человек. В каждом городе трофей будет находиться в специальном шатре в центре города, бесплатно сфотографироваться с ним сможет любой желающий. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.

Напомним, в мае школьники Новосибирска записали видеообращение, в котором призвали сборную России по футболу «достойно выступить на родной земле» на чемпионате мира в 2018 году.

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